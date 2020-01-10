В Белореченском районе гендиректор предприятия подозревается в хищении полезных ископаемых

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:15:44+03:00

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В Белореченском районе по предоставленным материалам УФСБ России по краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора предприятия. Он подозревается в хищении полезных ископаемых в особо крупном размере (ч.4 ст.158 УК РФ).

На Чичерынском месторождении до 17 октября 2019 года одно из предприятий, которое занимается добычей декоративного и строительного камня известняка, с использованием техники осуществляло добычу песчано-гравийной смеси.

- Право пользования недрами на этих участках было предоставлено в соответствии с лицензией другому предприятию. Ущерб составил более 94 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU