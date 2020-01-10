2020-01-10T11:29:38+03:00
Общество

Краснодарский край представит 33 команды на международном фестивале «КиВиН-2020»

Он пройдет в Сочи с 12 по 25 января и откроет новый сезон КВН
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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За юмористические трофеи сразятся кубанские коллективы. В этом году от региона уже зарегистрировано 33 команды. Фестиваль пройдет в Сочи с 12 по 25 января и откроет новый сезон КВН.

- Участниками мероприятия от Кубани станут три команды Высшей лиги КВН, две – Международной, одна – Первой лиги, а также обладатели кубка Краснодарского края 2019 года. Регистрация завершится 12 января, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фестиваль пройдет в два тура: 13-17 и 19-20 января. Гала-концерт состоится 23 января. На нем выступят команды, прошедшие отбор в Высшую и Премьер-лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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