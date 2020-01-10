2020-01-10T11:42:05+03:00
Спорт

В Ейске пройдет региональный хоккейный турнир «Золотая шайба»

Участвовать будут детские команды учащихся спортивных клубов
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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С 13 по 31 января в Ейске на базе ледовой арены «Снежинка» пройдут краевые соревнования по хоккею «Золотая шайба» имени Тарасова. Организатор турнира – региональный Центр развития спорта.

- К участию допускаются детские команды учащихся спортивных клубов, образовательных организаций допобразования, детско-юношеских спортивных школ Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Соревнования проводятся в трех возрастных группах: младшая группа, средняя и старшая. Планируется, что всего на лед выйдут 240 спортсменов. Команда-победительница каждой из возрастных групп получит право на участие уже во всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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