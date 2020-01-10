2020-01-10T12:29:03+03:00
Происшествия

На Кубани мужчину заставили войти в реку и утопиться

Трое жителей Тихорецка обвиняются в причинении смерти по неосторожности
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Преступление произошло в начале ноября в станице Терновской Тихорецкого района Краснодарского края. В полицию позвонила местная жительница, назвавшаяся сестрой Дмитрия Б. Она заявила о пропаже брата. 47-летний мужчина вышел из дома без верхней одежды и пропал. Позже правоохранители нашли его тело в реке без видимых признаков насильственной смерти.

Однако полицейские продолжили выяснять причины странной гибели мужчины.

- Выяснилось, что к смерти Дмитрия Б. причастны как минимум четверо. Они вызвали его из дома и затолкали в машину, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Трое из них продолжили истязание мужчины в доме, куда его привезли.

Они требовали деньги и наркотики с похищенного. По всей видимости, получить требуемое им не удалось и они повезли Дмитрия Б. к реке.

Жертва похитителей попыталась сбежать от своих мучителей вплавь. Но сил уже не было. А они не дали избитому мужчине выбраться из воды. В итоге он захлебнулся.

Сейчас троих ранее судимых жителей Тихорецкого района задержали. Их обвиняют по статье "Похищение человека" и "Причинение смерти по неосторожности". Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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