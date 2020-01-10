На Кубани в исправительной колонии занялись откормом крупного рогатого скота

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:05:52+03:00

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На сельскохозяйственный участок ИК-2 завезли 49 бычков. Им всего по три месяца. Для животных оборудовали загоны в отапливаемом помещении и закупили корма.

- Всего в рамках государственного контракта ИК-2 планирует поставить заказчику 16 тонн мяса говядины. На участке будут трудоустроены 7 осужденных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

Руководством УФСИН также восстанавливаются посевные площади и реконструируются бездействовавшие фермы, где помимо крупного рогатого скота можно будет разводить птиц.

Полученные средства направят на развитие производственного сектора УИС края. Это обеспечит потребность колоний в мясе и решит вопрос трудоустройства осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU