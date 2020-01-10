2020-01-10T13:06:40+03:00
Происшествия

В Красноармейском районе девушка-водитель сбила двух пешеходов

Им была оказана медицинская помощь
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
Изменить размер текста:

9 января около 23:00 на улице Интернациональной станицы Полтавской Красноармейского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем авто марки «Черри Тиго» сбила двух пешеходов. Женщины шли по краю проезжей части в попутном направлении, хотя рядом был тротуара. Неожиданно они начали переходить дорогу, водитель не успела среагировать

- В результате аварии 52-летняя женщина с травмами была госпитализирована, а 59-летней потерпевшей назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Новороссийске опрокинулась отечественная легковушка. 22-летний водитель от полученных травм скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарские деревья обследуют томографами
Жители Геленджика не дали построить забор на Тонком мысу
На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности
В Краснодаре из незаконного оборота изъяли алкогольную продукцию
На Кубани осудили мужчину за незаконное хранение наркотиков
На Кубани местные жители незаконно оформили инвалидность, чтобы получать выплаты
В Сочи открылся смотр-конкурс мастеров народного искусства
На Кубани парень угнал авто и попал на нем в ДТП
На Кубани мужчину заставили войти в реку и утопиться
В Красноармейском районе девушка-водитель сбила двух пешеходов
На Кубани в исправительной колонии занялись откормом крупного рогатого скота
В Ейске пройдет региональный хоккейный турнир «Золотая шайба»
Краснодарский край на международном фестивале «КиВиН-2020» представят 33 команды
В Белореченском районе гендиректор предприятия подозревается в хищении полезных ископаемых
В Каневском районе бывший директор кинотеатра «Космос» незаконно присвоил 167 тысяч рублей
В Геленджике снесли кафе-самострой «Туя»