В Красноармейском районе девушка-водитель сбила двух пешеходов

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:06:40+03:00

Им была оказана медицинская помощь

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9 января около 23:00 на улице Интернациональной станицы Полтавской Красноармейского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем авто марки «Черри Тиго» сбила двух пешеходов. Женщины шли по краю проезжей части в попутном направлении, хотя рядом был тротуара. Неожиданно они начали переходить дорогу, водитель не успела среагировать

- В результате аварии 52-летняя женщина с травмами была госпитализирована, а 59-летней потерпевшей назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Новороссийске опрокинулась отечественная легковушка. 22-летний водитель от полученных травм скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU