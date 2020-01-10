2020-01-10T12:37:09+03:00
Происшествия

На Кубани парень угнал авто и попал на нем в ДТП

Его задержали
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани парень угнал авто и попал на нем в ДТПНа Кубани парень угнал авто и попал на нем в ДТПФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Туапсинского района обратился 39-летний местный житель. Она рассказал, что вечером оставил машину на парковке возле дома, а утром ее уже не было на месте.

Сотрудники полиции составили со слов заявителя ориентировку на розыск автомобиля, которую передали всем дежурным нарядам. Машину нашли в соседнем поселке на обочине дороги. Подозреваемого в угоне 26-летнего жителя Туапсинского района вскоре задержали.

Он сообщил, что был пьян, когда около одного из домов увидел припаркованный автомобиль с ключом в замке зажигания. Не справившись с управлением, подозреваемый наехал на дорожное ограждение, после чего оставил автомобиль и скрылся с места ДТП.

- В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарские деревья обследуют томографами
Жители Геленджика не дали построить забор на Тонком мысу
На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности
В Краснодаре из незаконного оборота изъяли алкогольную продукцию
На Кубани осудили мужчину за незаконное хранение наркотиков
На Кубани местные жители незаконно оформили инвалидность, чтобы получать выплаты
В Сочи открылся смотр-конкурс мастеров народного искусства
На Кубани парень угнал авто и попал на нем в ДТП
На Кубани мужчину заставили войти в реку и утопиться
В Красноармейском районе девушка-водитель сбила двух пешеходов
На Кубани в исправительной колонии занялись откормом крупного рогатого скота
В Ейске пройдет региональный хоккейный турнир «Золотая шайба»
Краснодарский край на международном фестивале «КиВиН-2020» представят 33 команды
В Белореченском районе гендиректор предприятия подозревается в хищении полезных ископаемых
В Каневском районе бывший директор кинотеатра «Космос» незаконно присвоил 167 тысяч рублей
В Геленджике снесли кафе-самострой «Туя»