10 Янв. 2020 2020-01-10T12:37:09+03:00

На Кубани парень угнал авто и попал на нем в ДТП Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть Туапсинского района обратился 39-летний местный житель. Она рассказал, что вечером оставил машину на парковке возле дома, а утром ее уже не было на месте.

Сотрудники полиции составили со слов заявителя ориентировку на розыск автомобиля, которую передали всем дежурным нарядам. Машину нашли в соседнем поселке на обочине дороги. Подозреваемого в угоне 26-летнего жителя Туапсинского района вскоре задержали.

Он сообщил, что был пьян, когда около одного из домов увидел припаркованный автомобиль с ключом в замке зажигания. Не справившись с управлением, подозреваемый наехал на дорожное ограждение, после чего оставил автомобиль и скрылся с места ДТП.

- В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU