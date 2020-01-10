В Сочи открылся смотр-конкурс мастеров народного искусства

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:10:03+03:00

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Смотр-конкурс проходит с 10 по 12 января на площадке Солохаул парка в Сочи. В мероприятиях принимают участие конкурсанты из Краснодарского и Ставропольского края, Дагестана.

– В рамках конкурса для участников проведут образовательные программы и тематические дискуссионные площадки. А для посетителей организуют мастерские народных ремесел по керамике, росписи и текстилю, интерактивные игры, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Десять конкурсантов примут в Ассоциацию молодых мастеров народного искусства России. Им будет оказана экономическая и юридическая помощь.

Напомним, в Ейске пройдет региональный хоккейный турнир «Золотая шайба». Участвовать будут детские команды учащихся спортивных клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU