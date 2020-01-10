2020-01-10T14:10:03+03:00
Общество

В Сочи открылся смотр-конкурс мастеров народного искусства

Для участников проведут образовательные программы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Смотр-конкурс проходит с 10 по 12 января на площадке Солохаул парка в Сочи. В мероприятиях принимают участие конкурсанты из Краснодарского и Ставропольского края, Дагестана.

– В рамках конкурса для участников проведут образовательные программы и тематические дискуссионные площадки. А для посетителей организуют мастерские народных ремесел по керамике, росписи и текстилю, интерактивные игры, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Десять конкурсантов примут в Ассоциацию молодых мастеров народного искусства России. Им будет оказана экономическая и юридическая помощь.

Напомним, в Ейске пройдет региональный хоккейный турнир «Золотая шайба». Участвовать будут детские команды учащихся спортивных клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарские деревья обследуют томографами
Жители Геленджика не дали построить забор на Тонком мысу
На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности
В Краснодаре из незаконного оборота изъяли алкогольную продукцию
На Кубани осудили мужчину за незаконное хранение наркотиков
На Кубани местные жители незаконно оформили инвалидность, чтобы получать выплаты
В Сочи открылся смотр-конкурс мастеров народного искусства
На Кубани парень угнал авто и попал на нем в ДТП
На Кубани мужчину заставили войти в реку и утопиться
В Красноармейском районе девушка-водитель сбила двух пешеходов
На Кубани в исправительной колонии занялись откормом крупного рогатого скота
В Ейске пройдет региональный хоккейный турнир «Золотая шайба»
Краснодарский край на международном фестивале «КиВиН-2020» представят 33 команды
В Белореченском районе гендиректор предприятия подозревается в хищении полезных ископаемых
В Каневском районе бывший директор кинотеатра «Космос» незаконно присвоил 167 тысяч рублей
В Геленджике снесли кафе-самострой «Туя»