В Сочи открылся смотр-конкурс мастеров народного искусства
Смотр-конкурс проходит с 10 по 12 января на площадке Солохаул парка в Сочи. В мероприятиях принимают участие конкурсанты из Краснодарского и Ставропольского края, Дагестана.
– В рамках конкурса для участников проведут образовательные программы и тематические дискуссионные площадки. А для посетителей организуют мастерские народных ремесел по керамике, росписи и текстилю, интерактивные игры, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Десять конкурсантов примут в Ассоциацию молодых мастеров народного искусства России. Им будет оказана экономическая и юридическая помощь.
Напомним, в Ейске пройдет региональный хоккейный турнир «Золотая шайба». Участвовать будут детские команды учащихся спортивных клубов.
ИСТОЧНИК KP.RU