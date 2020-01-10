10 Янв. 2020 2020-01-10T13:12:29+03:00

На Кубани местные жители незаконно оформили инвалидность, чтобы получать выплаты Фото: Архив "КП"

На них завели два уголовных дела

Изменить размер текста: A A

Прокуратурой Мостовского района выявлены факты мошенничества. Было установлено, что два местных жителя незаконно оформили инвалидность на основании документов о прохождении стационарного лечения в БУ «НИИ-ККБ №1».

- В ходе дополнительной проверки обнаружили факты несоответствия действительности содержащихся в бумагах сведений. Решения о признании инвалидами граждан были отменены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Злоумышленники успели получить выплаты по инвалидности на сумму более 100 тысяч рублей.

Материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

ИСТОЧНИК KP.RU