На Кубани осудили мужчину за незаконное хранение наркотиков
Сотрудники полиции Калининского района осмотрели территорию дома 39-летнего ранее судимого местного жителя. В его хозпостройке нашли три полимерных пакета с марихуаной общей массой более 200 граммов. Это подтвердила экспертиза.
На него завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ.
- Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать он его будет в исправительной колонии общего режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, в Сочи задержали закладчика наркотиков. С собой у злоумышленника было несколько пакетов с порошком белого цвета.
ИСТОЧНИК KP.RU