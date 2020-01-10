2020-01-10T14:24:01+03:00
Происшествия

На Кубани осудили мужчину за незаконное хранение наркотиков

У него нашли более 200 граммов марихуаны
Александра ПОДУШКО
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На Кубани осудили мужчину за незаконное хранение наркотиковНа Кубани осудили мужчину за незаконное хранение наркотиковФото: Архив "КП"
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Сотрудники полиции Калининского района осмотрели территорию дома 39-летнего ранее судимого местного жителя. В его хозпостройке нашли три полимерных пакета с марихуаной общей массой более 200 граммов. Это подтвердила экспертиза.

На него завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ.

- Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать он его будет в исправительной колонии общего режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи задержали закладчика наркотиков. С собой у злоумышленника было несколько пакетов с порошком белого цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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