10 Янв. 2020 2020-01-10T13:44:45+03:00

В Краснодаре из незаконного оборота изъяли алкогольную продукцию Фото: Архив "КП"

Ее направили на исследование

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В Краснодаре сотрудники полиции обнаружили у 49-летнего жителя краевой столицы 1345 литров алкоголя, 1120 литров спирта, а также поддельные федеральные марки, укупорочный станок, фильтры, шланги, емкости для производства продукции, пустую тару.

Также в результате проведения мероприятий была пресечена деятельность цеха по незаконному производству горячительных напитков в Карасунском округе города. Правоохранители изъяли из незаконного оборота 890 литров алкоголя, а также пустые бутылки, укупорочные колпачки, этикетки, емкость объемом 200 литров, насос, фильтр и укупорочный станок.

- Образцы продукции направлены на исследование. Ведется следствие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU