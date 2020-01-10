На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:53:25+03:00

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- В горах Краснодарского края выше 2500 метров с 18:00 10 января до 18:00 13 января будет лавиноопасно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности. Нельзя выходить в горы в снегопад. Если вы уже там, необходимо следить за изменением погоды, избегать мест возможного схода лавин. Это чаще всего около склонов крутизной более 30 градусов.

Если вы попали в зону схода лавины, нужно отбежать в сторону, чтобы уйти с ее пути. При попадании под обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева. Если вас захлестнуло лавиной, делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

- «01» - единый номер пожарных и спасателей;

- «101» - единый номер пожарных и спасателей

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU