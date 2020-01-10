2020-01-10T14:40:30+03:00
Общество

Жители Геленджика не дали построить забор на Тонком мысу

На место вызвали полицию и представителей администрации
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Администрация ГеленджикаФото: Администрация Геленджика
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9 января на Тонком мысу в Геленджике появились строители, которые начали возводить капитальный забор. На место немедленно пришли местные жители, которые вызвали полицию и представителей администрации.

Стройка действительно оказалась незаконной, на месте составили протокол об административном правонарушении. Но работы возобновились утром 10 января. Жители Геленджика часами дежурили на месте, чтобы остановить беззаконие.

- Действия арендатора территории, который самовольно начал строительство капитального забора в первой природоохранной зоне, остановлены. В случае продолжения строительства администрацией будет моментально подан иск о сносе объекта и запрете всех строительных работ. Губернатор Кубани запретил бесконтрольную застройку прибрежных территорий, всецело поддерживаем это решение. Уже направлены письма во все контролирующие организации. Ситуация находится под пристальным вниманием, - обратился к горожанам глава города Алексей Богодистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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