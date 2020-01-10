Краснодарские деревья обследуют томографами
Краснодарские озеленители получили на вооружение современное оборудование – «Резистограф» и «Арботом». Эти приборы позволят быстро обследовать стволы и увидеть болезни, невидимые снаружи.
— Перед нами стоит задача — обследовать все деревья, причем сделать это максимально качественно. Мы проанализировали, какое в мировой практике для этого используется оборудование. На основе рекомендаций, опыта использования приобрели первый комплект приборов, которые позволят оценивать состояние дерева не только визуально, а максимально тщательно проверять состояние всех зеленых насаждений Краснодара, — сказал начальник отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК Константин Еремеев.
Специалисты говорят, что теперь они смогут не только оценить текущее состояние деревьев и прогнозировать их развитие. Обследование одного ствола занимает от 20 минут до часа, сейчас специалистов городского хозяйства и ТЭК обучают работе с оборудованием.
ИСТОЧНИК KP.RU
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