2020-01-11T08:34:29+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина после ссоры с женой облил себя бензином и поджег

Спасти его не удалось
Мирослава ЧЕРНАЯ
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По словам соседей, мужчина часто выпивал.По словам соседей, мужчина часто выпивал.
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Трагедия произошла в селе Белая Глина. В тот день 56-летний Семен Шаповалов (имя и фамилия изменены — Авт.) находился в длительном запое. Пить начал с утра, на работу не пошел. Когда жена пришла вечером домой, снова увидела супруга с бутылкой в руках. Женщина, конечно, упрекнула мужа, сделала ему замечание, мол, ничего не делаешь - только пьешь. А затем собралась и ушла в гости к родственникам.

Когда же вернулась на следующий день, ахнула, обнаружив мужа мертвым.

Женщина вызвала правоохранителей, как только вернулась домой.

Женщина вызвала правоохранителей, как только вернулась домой.

- Сообщение от женщины поступило в 14:00, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Она попросила прислать наряд полиции.

Выехав по адресу домой к семье, сотрудники в форме стали осматривать место происшествия, опрашивать соседей и возможных очевидцев. Выяснилось, что ночью мужчина выпивал во дворе своего дома, развел костер, чтобы греться. Потом в какой-то момент он облился бензином и упал в огонь. Пытался загасить пламя под собой, но ему это не удалось.

- На данный момент проводится проверка по факту гибели мужчины, назначена экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорит «КП» - Кубань» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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