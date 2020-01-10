Стали известны детали деловой программы РИФ-2020
Главными темами Российского инвестиционного форума в Сочи станут инвестиции в регионы, цифровая трансформация экономики и человеческий капитал. РИФ-2020 пройдет в Имеретинской низменности с 12 по 14 февраля.
- В рамках деловой программы форума пройдут дискуссии о повышении эффективности промышленных кластеров, развитии Дальнего Востока и Северного Кавказа, экономике городов и реализации программы доступного жилья, инвестициям в инфраструктуру, развитию туристического потенциала субъектов РФ и акселерации малого бизнеса, - сообщают организаторы форума.
Кроме того, речь пойдет кибербезопасности, новых технологиях, о женском и социальном предпринимательстве, а также демографических диспропорциях между крупными городами и регионами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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