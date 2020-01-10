2020-01-10T18:07:09+03:00
Экономика

Стали известны детали деловой программы РИФ-2020

Форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: РосконгрессФото: Росконгресс
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Главными темами Российского инвестиционного форума в Сочи станут инвестиции в регионы, цифровая трансформация экономики и человеческий капитал. РИФ-2020 пройдет в Имеретинской низменности с 12 по 14 февраля.

- В рамках деловой программы форума пройдут дискуссии о повышении эффективности промышленных кластеров, развитии Дальнего Востока и Северного Кавказа, экономике городов и реализации программы доступного жилья, инвестициям в инфраструктуру, развитию туристического потенциала субъектов РФ и акселерации малого бизнеса, - сообщают организаторы форума.

Кроме того, речь пойдет кибербезопасности, новых технологиях, о женском и социальном предпринимательстве, а также демографических диспропорциях между крупными городами и регионами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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