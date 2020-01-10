2020-01-10T18:23:40+03:00
Общество

На Кубани за год восстановлены права более 10 тысяч дольщиков

В крае остается еще около двух тысяч долгостроев
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-службы администрации Краснодарского краяФото: пресс-службы администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Прокуратура Краснодарского края получила в 2019-м году более 200 тысяч обращений от жителей, более половина из них решены. Жители края при помощи прокуратуры также смогли добиться выплат 500 млн рублей долгов по зарплате.

– Но мы не гонимся за показателями. Только совместная работа правоохранителей, органов государственной и муниципальной власти поможет людям. Только взаимодействие даст реальный, позитивный результат, – сказал прокурор края Сергей Табельский.

В центре внимания работников прокуратуры были вопросы самостроев и прав обманутых дольщиков. С 2017 года восстановлены права порядка 75 тысяч человек, а в этом году ключи от квартир получили 10 тысяч человек, в эксплуатацию ввели 50 домов.

– Ключи в том числе получили дольщики ЖК «Изумрудный» в Краснодаре, который стоял 15 лет. Сейчас самостроев в крае меньше двух тысяч, хотя в 2006 году было почти в четыре раза больше, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В горах Сочи отметят всемирный день снега
У жителя Сочи случайно нашли целый оружейный магазин
На Кубани пьяный полицейский на БМВ врезался в забор
В Краснодаре два человека отравились угарным газом в садоводческом товариществе «Хуторок-2»
Кубанский фонд микрофинансирования в 2019 году выдал 1,3 млрд рублей займов
На Кубани за год восстановлены права более 10 тысяч дольщиков
Стали известны детали деловой программы РИФ-2020
Краснодарские деревья обследуют томографами
Жители Геленджика не дали построить забор на Тонком мысу
На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности
В Краснодаре из незаконного оборота изъяли алкогольную продукцию
На Кубани осудили мужчину за незаконное хранение наркотиков
На Кубани местные жители незаконно оформили инвалидность, чтобы получать выплаты
В Сочи открылся смотр-конкурс мастеров народного искусства
На Кубани парень угнал авто и попал на нем в ДТП
На Кубани мужчину заставили войти в реку и утопиться
В Красноармейском районе девушка-водитель сбила двух пешеходов
На Кубани в исправительной колонии занялись откормом крупного рогатого скота
В Ейске пройдет региональный хоккейный турнир «Золотая шайба»
Краснодарский край на международном фестивале «КиВиН-2020» представят 33 команды
В Белореченском районе гендиректор предприятия подозревается в хищении полезных ископаемых
В Каневском районе бывший директор кинотеатра «Космос» незаконно присвоил 167 тысяч рублей
В Геленджике снесли кафе-самострой «Туя»