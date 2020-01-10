На Кубани за год восстановлены права более 10 тысяч дольщиков

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:23:40+03:00

В крае остается еще около двух тысяч долгостроев

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Прокуратура Краснодарского края получила в 2019-м году более 200 тысяч обращений от жителей, более половина из них решены. Жители края при помощи прокуратуры также смогли добиться выплат 500 млн рублей долгов по зарплате.

– Но мы не гонимся за показателями. Только совместная работа правоохранителей, органов государственной и муниципальной власти поможет людям. Только взаимодействие даст реальный, позитивный результат, – сказал прокурор края Сергей Табельский.

В центре внимания работников прокуратуры были вопросы самостроев и прав обманутых дольщиков. С 2017 года восстановлены права порядка 75 тысяч человек, а в этом году ключи от квартир получили 10 тысяч человек, в эксплуатацию ввели 50 домов.

– Ключи в том числе получили дольщики ЖК «Изумрудный» в Краснодаре, который стоял 15 лет. Сейчас самостроев в крае меньше двух тысяч, хотя в 2006 году было почти в четыре раза больше, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU