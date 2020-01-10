2020-01-10T16:45:13+03:00
Экономика

Кубанский фонд микрофинансирования в 2019 году выдал 1,3 млрд рублей займов

Всего действуют 13 программ кредитования
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Краевой фонд микрофинансирования в прошлом году увеличил выдачу займов на 42,5%. За 2019-й общий объем кредитов превысил 1,3 миллиарда рублей.

- Фонд одалживает деньги в рамках 13 программ. Они составлены таким образом, что охватывают наиболее приоритетные направления развития регионального предпринимательства, - рассказали «КП» - Кубань» в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. – Среди программ есть две специальные – для тех бизнесменов, чье предприятие пострадало в результате ЧС , а также для тех, у банка которых отозвали лицензию.

В 2020 году объем кредитования будет больше, а приоритет отдается предпринимателям, занятым в реальном секторе экономки.

Фонд микрофинансирования работает с 2013 года. Сегодня занимает лидирующую позицию в России по объемам капитализации. В минувшем году она составляла порядка 2 миллиарда рублей, на этот год планируется докапитализировать Фонд до уровня 2,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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