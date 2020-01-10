2020-01-10T16:48:40+03:00
Происшествия

В Краснодаре два человека отравились угарным газом в садоводческом товариществе «Хуторок-2»

Мужчина и женщина отапливали дом газовым баллоном и горелкой
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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10 января в Краснодаре в одном из домов садоводческого товарищества «Хуторок-2» обнаружили тела 58-летнего мужчины и 45-летней женщины. Трагедия произошла на улице Южной.

Утром в гости к паре зашел сосед, но хозяева дома были мертвы, в помещении стоял резкий запах газа. Прибывшие на место следователи не нашли следов насильственной смерти. Уже известно, что дом отапливался с помощью газового баллона и горелки.

- По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу СКР по краю организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Предварительная версия гибели мужчины и женщины – отравление угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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