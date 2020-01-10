В Краснодаре два человека отравились угарным газом в садоводческом товариществе «Хуторок-2»
10 января в Краснодаре в одном из домов садоводческого товарищества «Хуторок-2» обнаружили тела 58-летнего мужчины и 45-летней женщины. Трагедия произошла на улице Южной.
Утром в гости к паре зашел сосед, но хозяева дома были мертвы, в помещении стоял резкий запах газа. Прибывшие на место следователи не нашли следов насильственной смерти. Уже известно, что дом отапливался с помощью газового баллона и горелки.
- По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу СКР по краю организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в СУ СК России по Краснодарскому краю.
Предварительная версия гибели мужчины и женщины – отравление угарным газом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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