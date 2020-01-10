У жителя Сочи случайно нашли целый оружейный магазин

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:26:31+03:00

Он попался, когда угрожал соседям автоматом

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Жителя Красной Поляны задержали, найдя у него дома целый арсенал. В полицию курортного поселка заявили соседи мужчины. Он ходил по улице и, размахивая "АКМом", угрожал прохожим. Экстренно по адресу направили оперативников.

- 47-летний Алексей Б. был задержан в тот же момент. А в его дом нагрянули с обыском, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

В квартире у задержанного нашли автомат "АКМ" с полным боекомплектом, пачку свето-звуковых патронов, револьвер системы «НАГАН» , два пистолета «ТТ», револьвер "РГ", четырнадцать ножей, два меча и шашку. Подлинность огнестрельного оружия выясняет экспертиза.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконный оборот и хранение оружия" (статья УК 222).

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU