2020-01-10T17:26:31+03:00
Общество

У жителя Сочи случайно нашли целый оружейный магазин

Он попался, когда угрожал соседям автоматом
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Подлинность найденного арсенала выясняет экспертизаПодлинность найденного арсенала выясняет экспертизаФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Жителя Красной Поляны задержали, найдя у него дома целый арсенал. В полицию курортного поселка заявили соседи мужчины. Он ходил по улице и, размахивая "АКМом", угрожал прохожим. Экстренно по адресу направили оперативников.

- 47-летний Алексей Б. был задержан в тот же момент. А в его дом нагрянули с обыском, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

В квартире у задержанного нашли автомат "АКМ" с полным боекомплектом, пачку свето-звуковых патронов, револьвер системы «НАГАН» , два пистолета «ТТ», револьвер "РГ", четырнадцать ножей, два меча и шашку. Подлинность огнестрельного оружия выясняет экспертиза.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконный оборот и хранение оружия" (статья УК 222).

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В горах Сочи отметят всемирный день снега
У жителя Сочи случайно нашли целый оружейный магазин
На Кубани пьяный полицейский на БМВ врезался в забор
В Краснодаре два человека отравились угарным газом в садоводческом товариществе «Хуторок-2»
Кубанский фонд микрофинансирования в 2019 году выдал 1,3 млрд рублей займов
На Кубани за год восстановлены права более 10 тысяч дольщиков
Стали известны детали деловой программы РИФ-2020
Краснодарские деревья обследуют томографами
Жители Геленджика не дали построить забор на Тонком мысу
На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности
В Краснодаре из незаконного оборота изъяли алкогольную продукцию
На Кубани осудили мужчину за незаконное хранение наркотиков
На Кубани местные жители незаконно оформили инвалидность, чтобы получать выплаты
В Сочи открылся смотр-конкурс мастеров народного искусства
На Кубани парень угнал авто и попал на нем в ДТП
На Кубани мужчину заставили войти в реку и утопиться
В Красноармейском районе девушка-водитель сбила двух пешеходов
На Кубани в исправительной колонии занялись откормом крупного рогатого скота
В Ейске пройдет региональный хоккейный турнир «Золотая шайба»
Краснодарский край на международном фестивале «КиВиН-2020» представят 33 команды
В Белореченском районе гендиректор предприятия подозревается в хищении полезных ископаемых
В Каневском районе бывший директор кинотеатра «Космос» незаконно присвоил 167 тысяч рублей
В Геленджике снесли кафе-самострой «Туя»