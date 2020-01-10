В горах Сочи отметят всемирный день снега
Зимний фестиваль в честь всемирного дня снега пройдет горах Сочи 19 января. Гостей праздника ждут прохождение снежной полосы препятствий, организация снежных боев и строительство крепости из снега.
Всех желающих ждут в селе Эстосадок. Помимо игр и зимних забав здесь пройдут тематические мастер-классы и конкурс на самого оригинального снеговика.
Всемирный день снега (World Snow Day) отмечается с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта в один из воскресных дней января. Другое его название — Международный день зимних видов спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»