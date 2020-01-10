В Анапе из-за перепадов температур массово гибнут медузы

10 Янв. 2020 2020-01-10T20:24:12+03:00

Черное море в районе курорта превратилось в кисель

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На Большом Утрише, что под Анапой, Черное море превратилось в кисель. К берегам курорта прибило множество погибших медуз.

Специалисты считают, что причиной этого явления стали температурные качели. Аномально высокие температуры в декабре способствовали размножению медуз, а резкое похолодание и штормовой ветер в январе привело к их массовой гибели, сообщает «Анапское Черноморье».

Старожилы говорят, что подобные явления на черноморском побережье происходят регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU