В Анапе из-за перепадов температур массово гибнут медузы
Черное море в районе курорта превратилось в кисель
Фото: Тупоанапа
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На Большом Утрише, что под Анапой, Черное море превратилось в кисель. К берегам курорта прибило множество погибших медуз.
Специалисты считают, что причиной этого явления стали температурные качели. Аномально высокие температуры в декабре способствовали размножению медуз, а резкое похолодание и штормовой ветер в январе привело к их массовой гибели, сообщает «Анапское Черноморье».
Старожилы говорят, что подобные явления на черноморском побережье происходят регулярно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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