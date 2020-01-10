2020-01-10T23:42:06+03:00
Общество

В Сочи восстановят мозаику «Рыбки» Зураба Церетели

Во время работ будет учтено мнение автора
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы администрации СочиФото: пресс-службы администрации Сочи
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В Курортном городке Сочи восстановят мозаичную композицию работы Зураба Церетели «Рыбки». Кроме того, власти курорта планируют благоустроить зеленую зону вокруг фонтана.

- В парке установят лавочки, освещение и камеры видеонаблюдения. Это – достояние Сочи, - сказал глава города Алексей Копайгородский.

Уникальный фонтан последний раз реставрировали более 20 лет назад. В этот раз во время работ учтут мнение Зураба Церетели и используют архивные фотосъемки, чтобы вернуть бассейну с фонтаном первоначальный вид.

Дно бассейна, и фигурки рыб, черепах, морских коньков и звезд покрыты мозаикой из венгерской смальты. Площадка удостоилась разных премий и стала визитной карточкой Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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