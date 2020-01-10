В Сочи восстановят мозаику «Рыбки» Зураба Церетели
В Курортном городке Сочи восстановят мозаичную композицию работы Зураба Церетели «Рыбки». Кроме того, власти курорта планируют благоустроить зеленую зону вокруг фонтана.
- В парке установят лавочки, освещение и камеры видеонаблюдения. Это – достояние Сочи, - сказал глава города Алексей Копайгородский.
Уникальный фонтан последний раз реставрировали более 20 лет назад. В этот раз во время работ учтут мнение Зураба Церетели и используют архивные фотосъемки, чтобы вернуть бассейну с фонтаном первоначальный вид.
Дно бассейна, и фигурки рыб, черепах, морских коньков и звезд покрыты мозаикой из венгерской смальты. Площадка удостоилась разных премий и стала визитной карточкой Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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