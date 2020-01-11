2020-01-11T13:08:04+03:00
Происшествия

Два курсанта Краснодарского университета МВД ошпарились бульоном

Получившие ожоги 2-курсники обратились за помощью в больницу
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: vk.com/krdu__mvdФото: vk.com/krdu__mvd
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Инцидент произошел в столовой Краснодарского университета МВД. В тот день один их учащихся был в наряде на кухне. Переносив кастрюлю с горячим бульоном, парень по неосторожности уронил ее на пол. Содержимое вылилось на двух 19-летних курсантов, стоящих неподалеку.

Известно, что один из них родом из Армении, а его товарищ - из Усть-Лабинска.

- Это курсанты второго курса, обучающиеся на факультете по подготовке специалистов для подразделений полиции с августа 2018 года, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Один из них получил ожог обеих стоп II степени. Парень обратился за помощью в первую городскую больницу. После осмотра его госпитализировали.

У его товарища травма менее тяжелая - ожог левой стопы. Курсанта также доставили в больницу и оказали помощь на месте. После чего молодому человеку назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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