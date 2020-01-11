Прокуратура наказала начальника новороссийского СИЗО за ряд нарушений

11 Янв. 2020 2020-01-11T09:08:32+03:00

Их выявили еще в сентябре

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Масштабную проверку прокуратура Новороссийска провела в сентябре 2019 года. Тогда представители ведомства наведались в СИЗО №3 и нашли множества нарушений. Недочеты выявили в части обеспечения надзора и контроля за содержащимися под стражей людьми.

После визита в адрес начальника следственного изолятора Максима Огребова внесли представление. Спустя четыре месяца прокуратура приехала вновь.

- Установлено, что нарушения закона не устранены, а также устранению причин и условий, способствовавших им, не принято, - сообщает прокурор Новороссийска Игорь Стуконог. - Это влечет за собой нарушение подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися под стражей, правил внутреннего распорядка и условий изоляции.

В итоге Максима Огребова привлекли к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора». Руководителю СИЗО выписали штраф.

Стоит сказать, нарушения в новороссийском следственном изоляторе находили и раньше. Летом 2016 года проверку проводили прокурор Краснодарского края и мэр города-героя. Оказалось, что сотрудники органов не следили за надзором, режимом содержания, подозреваемым не оказывалась должным образом медицинская помощь. Обнаружили в изоляторе и нарушения пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU