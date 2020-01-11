В Сочи из-за аномально теплой зимы зацвела мимоза

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:01:35+03:00

Обычно она распускается лишь весной

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Морозов в городе-курорте практически не бывает. Теплая зима - главный символ Сочи. Но в этот раз температурные отметки выше обычного, из-за чего раньше времени зацвела мимоза.

Именно с этим цветком ассоциируется Международный женский день, так как распускается он в конце февраля – начале марта. А еще в лесах в декабре зацвели цикламены и подснежники.

Фото: instagram.com/admsochi

- В Сочи раньше времени готовится к цветению магнолия Суланж, - рассказывают в дендрологическом парке «Южные культуры». - Она очень сильно набирает бутон, который скоро раскроется.

Также кидает бутон и сакура, которая может зацвести на 3-3,5 месяца раньше.

Ученые говорят, что ранее, когда были аномально теплые зимы магнолия и сакура зацветали на месяц раньше, но не на три.

ИСТОЧНИК KP.RU