2020-01-11T10:01:35+03:00
Общество

В Сочи из-за аномально теплой зимы зацвела мимоза

Обычно она распускается лишь весной
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: instagram.com/admsochiФото: instagram.com/admsochi
Изменить размер текста:

Морозов в городе-курорте практически не бывает. Теплая зима - главный символ Сочи. Но в этот раз температурные отметки выше обычного, из-за чего раньше времени зацвела мимоза.

Именно с этим цветком ассоциируется Международный женский день, так как распускается он в конце февраля – начале марта. А еще в лесах в декабре зацвели цикламены и подснежники.

Фото: instagram.com/admsochi

Фото: instagram.com/admsochi

- В Сочи раньше времени готовится к цветению магнолия Суланж, - рассказывают в дендрологическом парке «Южные культуры». - Она очень сильно набирает бутон, который скоро раскроется.

Также кидает бутон и сакура, которая может зацвести на 3-3,5 месяца раньше.

Ученые говорят, что ранее, когда были аномально теплые зимы магнолия и сакура зацветали на месяц раньше, но не на три.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мечту 7-летнего мальчика с «Елки желаний» исполнилась на Сочи Автодроме
Кубанские спортсмены в составе сборной сразятся за награды чемпионата Европы по конькобежному спорту
Два курсанта Краснодарского университета МВД ошпарились бульоном
Как растворились: в Сочи разыскивают двух девушек из Ставропольского края
Отец забрал из детсада и скрылся: в Анапе нашли 6-летнего мальчика из Беларуси
На 2 года за решетку: В Новороссийске мужчина проиграл деньги знакомой, сделав ставку в букмекерской конторе
В Сочи из-за аномально теплой зимы зацвела мимоза
Прокуратура наказала начальника новороссийского СИЗО за ряд нарушений
На Кубани мужчина после ссоры с женой облил себя бензином и поджег
В Сочи восстановят мозаику «Рыбки» Зураба Церетели
В Анапе из-за перепадов температур массово гибнут медузы
В горах Сочи отметят всемирный день снега
У жителя Сочи случайно нашли целый оружейный магазин
На Кубани пьяный полицейский на БМВ врезался в забор