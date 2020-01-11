2020-01-11T15:17:56+03:00
Общество

В cочинском «Сириусе» выступит Венский оркестр Штрауса

А еще на сцену выйдет ансамбль народного танца имени Моисеева
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: parksirius.ruФото: parksirius.ru
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В Парке науки и искусства «Сириус» в городе-курорте стартовал Новогодний фестиваль. 11 января на сцене выступит знаменитый Венский фестивальный оркестр Штрауса под управлением маэстро Питера Гута.

- Подарком зрителям станет блестящая программа, которую коллектив ежегодно представляет на знаменитом Венском балу. - рассказывают в парке «Сириус». - Трансляция этого концерта радует миллионы зрителей по всему миру, ведь услышать эту программу вживую – редкая удача.

Начнется концерт в 19:00 в большом зале.

А 12 и 13 января на сцену выйдет ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.

- Коллектив представит программу «Танцы народов мира», Еврейская сюита «Семейные радости», - добавляют организаторы. - Зажигательная музыка, сложные танцы, яркие костюмы – все это перенесет зрителей в путешествие по всему свету.

12 января выступление начнется в 18:00, а 13-го числа - на час позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В cочинском «Сириусе» выступит Венский оркестр Штрауса
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