В cочинском «Сириусе» выступит Венский оркестр Штрауса
В Парке науки и искусства «Сириус» в городе-курорте стартовал Новогодний фестиваль. 11 января на сцене выступит знаменитый Венский фестивальный оркестр Штрауса под управлением маэстро Питера Гута.
- Подарком зрителям станет блестящая программа, которую коллектив ежегодно представляет на знаменитом Венском балу. - рассказывают в парке «Сириус». - Трансляция этого концерта радует миллионы зрителей по всему миру, ведь услышать эту программу вживую – редкая удача.
Начнется концерт в 19:00 в большом зале.
А 12 и 13 января на сцену выйдет ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.
- Коллектив представит программу «Танцы народов мира», Еврейская сюита «Семейные радости», - добавляют организаторы. - Зажигательная музыка, сложные танцы, яркие костюмы – все это перенесет зрителей в путешествие по всему свету.
12 января выступление начнется в 18:00, а 13-го числа - на час позже.
ИСТОЧНИК KP.RU