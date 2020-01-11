2020-01-11T10:37:22+03:00
Происшествия

На 2 года за решетку: В Новороссийске мужчина проиграл деньги знакомой, сделав ставку в букмекерской конторе

Общая сумма ущерба составил более 40 тысяч рублей
Евгения СОРОКА
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Фото: Артем ГЕОДАКЯНФото: Артем ГЕОДАКЯН
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В полицию Новороссийска обратилась местная жительница. Правоохранителям женщина рассказала, что с ее банковского счета исчезли деньги, а из квартиры пропали ноутбук и компьютерная гарнитура.

- Общая сумма ущерба составил более 40 тысяч рублей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили круг лиц, вхожих в квартиру.

Под подозрением оказался 30-летний знакомый женщины, игроман с большим стажем. Сам мужчина родом из Приморского края

- Установлено, что находясь в квартире заявительницы, мужчина тайно взял ее телефон и несколько раз перечислил деньги через мобильное приложение, сделав ставки в букмекерской конторе, - поясняют в краевом главке.

Но ставка по всей видимости не сыграла. Отчаявшись, мужчина на следующий день, воспользовался моментом, когда хозяйки не было дома, забрал ноутбук, а затем продал его. Деньги он потратил на себя.

В итоге на мужчина завели уголовное дело по статье «Кража». Доказательств оказалось достаточно, чтобы передать материалы в суд, который, в свою очередь, признал его виновным и приговорил к двум годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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