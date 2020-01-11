Отец забрал из детсада и скрылся: в Анапе нашли 6-летнего мальчика из Беларуси

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:34:09+03:00

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Шестилетний мальчик вместе с отцом пропал 28 октября 2019 года в Гродно. Как рассказывала мама ребенка, из детского садика сына забрал папа, однако, куда его отвез, неизвестно. На телефоны он не отвечал, потому обеспокоенная женщина и обратилась к правоохранителям.

- Родительских прав гражданин не лишен, он является законным отцом, - рассказывали «КП» - Кубань» в УВД Гродненского облисполкома. - По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. Отцы и его сына объявили в межгосударственный розыск.

Сотрудниками милиции проводили оперативно-поисковые мероприятия. И вот спустя почти три месяца стало известно их местонахождение. Как выяснилось, мужчина отвез ребенка в Анапу.

- 6-летний Михаэль Якимчик уже найден и передан своей матери, - говорят в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

ИСТОЧНИК KP.RU