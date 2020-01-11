Как растворились: в Сочи разыскивают двух девушек из Ставропольского края

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:02:36+03:00

23-летняя Эльза ушла из дома 5 явнаря, а спустя шесть часов пропала 17-летняя Виктория

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В Ставропольском крае при странных обстоятельствах пропали две девушки. 5 января в 23:00 из дома в хуторе Новоборгустанский ушла 23-летняя Эльза Исмаилова. А спустя шесть часов, 6 января, пропала 17-летняя Виктория Мамалян - рано утром она вышла из дома в станице Ессентукской, но так и не вернулась.

- Точное местонахождение пропавших неизвестно, девушки предположительно сейчас в Сочи, - уточняет «КП» - Кубань» руководитель отряда «Поиск пропавших детей-Сочи» Анастасия Ковригина.

Известны приметы пропавших девушек. Рост Виктории 160-165 сантиметров, темные волосы, карие глаза. С правой стороны лица ближе к носу у подростка большая родинка. В день пропажи Вика надела красную куртку, синие джинсы, серые кроссовки.

Рост Эльзы 160 сантиметров, у нее темные волосы, голубые глаза. Она надела черную куртку, синие джинсы и кроссовки.

ВАЖНО!

Всем, кому известно местонахождение пропавших, просьба позвонить по телефонам 8 (87961) 5-11-37 (полиция) или 8-908-675-71-92 (волонтеры).

ИСТОЧНИК KP.RU