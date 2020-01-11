2020-01-11T13:41:13+03:00
Общество

Мечту 7-летнего мальчика с «Елки желаний» исполнилась на Сочи Автодроме

Мальчик загадал хотя бы раз в жизни прокатиться на гоночном автомобиле [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-службы компании-промоутера «Росгонки».Фото: пресс-службы компании-промоутера «Росгонки».
Изменить размер текста:

Новогодние желания детей продолжают сбываться. В субботу, 11 января, исполнилась заветная мечта 7-летнего Валерия Волошина.

Фото: пресс-службы компании-промоутера «Росгонки».

Фото: пресс-службы компании-промоутера «Росгонки».

- В канун новогодних праздников его открытку с «Елки желаний» снял губернатор Краснодарского края, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе компании-промоутера «Росгонки». - Валерий загадал прокатиться на настоящем гоночном автомобиле и побывать на гонках.

И вот юный фанат автоспорта оказался на Сочи Автодроме – на той самой трассе, где ежегодно принимающей Гран-при России Формулы 1. На курорт он приехал вместе со своими родителями. Валерий побывал в Авто Спорт Музее и на экскурсии, прокатившись на автомобиле Mercedes-AMG.

Фото: пресс-службы компании-промоутера «Росгонки».

Фото: пресс-службы компании-промоутера «Росгонки».

Кроме того, мальчику и его родителям подарили билеты на Формулу 1, которая пройдет с 24 по 27 сентября.

Напомним, ранее исполнилась мечта мальчика-инвалида из Сочи. 5-летний Тамирлан загадал желание - поплавать вместе с дельфинами.

Мечту 7-летнего мальчика с Елки желаний исполнилась на Сочи Автодроме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мечту 7-летнего мальчика с «Елки желаний» исполнилась на Сочи Автодроме
Кубанские спортсмены в составе сборной сразятся за награды чемпионата Европы по конькобежному спорту
Два курсанта Краснодарского университета МВД ошпарились бульоном
Как растворились: в Сочи разыскивают двух девушек из Ставропольского края
Отец забрал из детсада и скрылся: в Анапе нашли 6-летнего мальчика из Беларуси
На 2 года за решетку: В Новороссийске мужчина проиграл деньги знакомой, сделав ставку в букмекерской конторе
В Сочи из-за аномально теплой зимы зацвела мимоза
Прокуратура наказала начальника новороссийского СИЗО за ряд нарушений
На Кубани мужчина после ссоры с женой облил себя бензином и поджег
В Сочи восстановят мозаику «Рыбки» Зураба Церетели
В Анапе из-за перепадов температур массово гибнут медузы
В горах Сочи отметят всемирный день снега
У жителя Сочи случайно нашли целый оружейный магазин
На Кубани пьяный полицейский на БМВ врезался в забор