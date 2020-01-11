11 Янв. 2020 2020-01-11T13:41:13+03:00

Мальчик загадал хотя бы раз в жизни прокатиться на гоночном автомобиле [фото, видео]

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Новогодние желания детей продолжают сбываться. В субботу, 11 января, исполнилась заветная мечта 7-летнего Валерия Волошина.

Фото: пресс-службы компании-промоутера «Росгонки».

- В канун новогодних праздников его открытку с «Елки желаний» снял губернатор Краснодарского края, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе компании-промоутера «Росгонки». - Валерий загадал прокатиться на настоящем гоночном автомобиле и побывать на гонках.

И вот юный фанат автоспорта оказался на Сочи Автодроме – на той самой трассе, где ежегодно принимающей Гран-при России Формулы 1. На курорт он приехал вместе со своими родителями. Валерий побывал в Авто Спорт Музее и на экскурсии, прокатившись на автомобиле Mercedes-AMG.

Фото: пресс-службы компании-промоутера «Росгонки».

Кроме того, мальчику и его родителям подарили билеты на Формулу 1, которая пройдет с 24 по 27 сентября.

Напомним, ранее исполнилась мечта мальчика-инвалида из Сочи. 5-летний Тамирлан загадал желание - поплавать вместе с дельфинами.

Мечту 7-летнего мальчика с Елки желаний исполнилась на Сочи Автодроме.

ИСТОЧНИК KP.RU