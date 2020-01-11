Кубанские спортсмены в составе сборной сразятся за награды чемпионата Европы по конькобежному спорту

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:28:03+03:00

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Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях стартует в Нидерландах. Соревнования проходят в Херенвене на катке «Тиалф» (четыре действующих рекорда арены принадлежат российским конькобежцам - Авт.).

В составе российской сборной на лед выйдут четыре спортсмена из Краснодарского края – Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Данила Семериков и Елена Сохрякова.

– Сильнейших конькобежцев определят во всех олимпийских видах программы, кроме длинных дистанций – 5 тысяч метров у женщин и 10 тысяч метров у мужчин, – сообщили «КП» - Кубань» в министерстве физической культуры и спорта региона.

Также медали разыграют в командном спринте.

- Победителей и призеров определят в воскресенье, 12 января, - добавляют в администрации региона.

Ранее сообщалось, что всего по итогам первого дня соревнований в Херенвене российские спортсмены завоевали пять медалей: две золотые, две серебряные и одну бронзовую.

ИСТОЧНИК KP.RU