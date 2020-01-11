2020-01-11T14:22:14+03:00
Общество

В Сочи легковушка залетела под автобус из-за пешехода

В аварии пострадали два человека, у них легкие травмы [видео]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Изменить размер текста:

ДТП случилось в субботу, 11 января, в Центральном районе Сочи. Водитель за рулем Daewoo Nexia ехал по улице Донской. В какой-то момент молодой человек заметил, как пешеход перебегает дорогу в неположенном месте. Затормозить он бы уже не успел, потому, чтобы избежать трагедии повернул руль вправо.

Но, уйдя от столкновения с человеком, легковушка врезалась в рейсовый автобус, который высаживал пассажиров на остановке. Видео с места аварии позже появилось в Сети.

По словам очевидцев, пострадали два человека из легковушки: водитель ударился головой, а пассажир получил травму ноги.

ДТП с автобусом в Сочи Видео: instagram.com/chp_sochi.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Однако, как говорят местные жители, на этом участке дороги часта пешеходы нарушают правила дорожного движения. Чтобы сэкономить время, люди перебегают в неположенном месте, хотя неподалеку находится подземный переход.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новороссийские спасатели благодаря соседям обнаружили женщину в полусознательном состоянии
Не привились – заболели: В Адыгее 4 человека заразились корью
Кроссовер залетел под зерновоз: в аварии под Абинском пострадали двое
В cочинском «Сириусе» выступит Венский оркестр Штрауса
В Сочи легковушка залетела под автобус из-за пешехода
Мечта 7-летнего мальчика с «Елки желаний» исполнилась на Сочи Автодроме
Кубанские спортсмены в составе сборной сразятся за награды чемпионата Европы по конькобежному спорту
Два курсанта Краснодарского университета МВД ошпарились бульоном
Как растворились: в Сочи разыскивают двух девушек из Ставропольского края
Отец забрал из детсада и скрылся: в Анапе нашли 6-летнего мальчика из Беларуси
На 2 года за решетку: В Новороссийске мужчина проиграл деньги знакомой, сделав ставку в букмекерской конторе
В Сочи из-за аномально теплой зимы зацвела мимоза
Прокуратура наказала начальника новороссийского СИЗО за ряд нарушений
На Кубани мужчина после ссоры с женой облил себя бензином и поджег
В Сочи восстановят мозаику «Рыбки» Зураба Церетели
В Анапе из-за перепадов температур массово гибнут медузы
В горах Сочи отметят всемирный день снега
У жителя Сочи случайно нашли целый оружейный магазин
На Кубани пьяный полицейский на БМВ врезался в забор