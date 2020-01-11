В Сочи легковушка залетела под автобус из-за пешехода

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:22:14+03:00

В аварии пострадали два человека, у них легкие травмы [видео]

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ДТП случилось в субботу, 11 января, в Центральном районе Сочи. Водитель за рулем Daewoo Nexia ехал по улице Донской. В какой-то момент молодой человек заметил, как пешеход перебегает дорогу в неположенном месте. Затормозить он бы уже не успел, потому, чтобы избежать трагедии повернул руль вправо.

Но, уйдя от столкновения с человеком, легковушка врезалась в рейсовый автобус, который высаживал пассажиров на остановке. Видео с места аварии позже появилось в Сети.

По словам очевидцев, пострадали два человека из легковушки: водитель ударился головой, а пассажир получил травму ноги.

ДТП с автобусом в Сочи Видео: instagram.com/chp_sochi.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Однако, как говорят местные жители, на этом участке дороги часта пешеходы нарушают правила дорожного движения. Чтобы сэкономить время, люди перебегают в неположенном месте, хотя неподалеку находится подземный переход.

ИСТОЧНИК KP.RU