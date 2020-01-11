Не привились – заболели: В Адыгее 4 человека заразились корью

11 Янв. 2020 2020-01-11T17:51:28+03:00

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По данным Управления Роспотребнадзора по Адыгее в конце декабря - начале января медики диагностировали корь у четырех человек - это двое взрослых и двое детей.

- Все заболевшие относятся к группе так называемых «отказников» - они отказались от вакцинации, не сделали прививки они и детям, - пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея Нафисет Ашинова.

Стоит отметить, что в прошлом году в республике не было ни одного случая заболевания корью. Несмотря на это сейчас медики тревогу не бьют - эпидемии никакой нет.

НА ЗАМЕТКУ

Вирус кори передается воздушно-капельным путем. Помещение, где кашлял-чихал больной, срочно необходимо проветрить. Заболеть могут и дети, и взрослые. Специфического лечения от кори нет. Единственное безопасное и эффективное средство профилактики - вакцинация.

Корь может давать тяжелые осложнения, поражая дыхательную, сердечно-сосудистую и центральную нервную систему. Может развиваться пневмония (воспаление легких), воспаление шейных лимфоузлов, воспаление среднего уха (отит). Из наиболее опасных осложнений - воспаление и отек головного мозга (энцефалит), слепота и даже кома. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU