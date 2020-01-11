Новороссийские спасатели благодаря соседям обнаружили женщину в полусознательном состоянии
Это случай произошел накануне в городе-герое. Обеспокоенные жильцы многоэтажного дома на улице Волгоградской обратились к спасателям за помощью.
- Они сообщили, что в одной из квартир живет одинокая пожилая женщина. Правда, три ее уже никто не видел, на звонок в дверь она не реагирует, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.
Спасатели выехали по адресу. В присутствии участкового они вскрыли дверь. Когда зашли в одну из комнат, обнаружили пенсионерку. Женщина была в полусознательном состоянии.
- Незамедлительно ей вызвали скорую помощь для дальнейшей госпитализации, - добавляет «КП» - Кубань» Алексей Одеров. - Спасибо большое неравнодушным людям.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске спасли потерявшую сознание женщину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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