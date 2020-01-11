Новороссийские спасатели благодаря соседям обнаружили женщину в полусознательном состоянии

11 Янв. 2020 2020-01-11T18:49:29+03:00

Жильцы были обеспокоены, что три дня не видели хозяйку одной из квартир

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Это случай произошел накануне в городе-герое. Обеспокоенные жильцы многоэтажного дома на улице Волгоградской обратились к спасателям за помощью.

- Они сообщили, что в одной из квартир живет одинокая пожилая женщина. Правда, три ее уже никто не видел, на звонок в дверь она не реагирует, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Спасатели выехали по адресу. В присутствии участкового они вскрыли дверь. Когда зашли в одну из комнат, обнаружили пенсионерку. Женщина была в полусознательном состоянии.

- Незамедлительно ей вызвали скорую помощь для дальнейшей госпитализации, - добавляет «КП» - Кубань» Алексей Одеров. - Спасибо большое неравнодушным людям.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске спасли потерявшую сознание женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU