34 млрд рублей потратили на перерабатывающую промышленность региона

12 Янв. 2020 2020-01-12T08:57:45+03:00

За три года в крае достигнуты рекордные показатели по выработке плодоовощных консервов

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Благодаря модернизации производства удалось улучшить качество продукции, выпускаемой на Кубани, а также увеличить ее объемы. В 2019 году предприятия произвели более 171 млн условных банок зеленого горошка. Это на 125% больше, чем в прошлом году.

– Впервые в истории края выработано более 255 млн условных банок кукурузы. А растительного масла производится порядка 760 тыс. тонн при потребности региона в более чем 100 тыс. тонн, – сообщили «КП»-Кубань» в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

За прошедшие три года объем вложений в сферу промышленной переработки превысил 34 млрд рублей. Так, в 2018 году потратили 19,8 млрд рублей, это на 127% больше, чем в предшествующем.

– В Краснодарском крае сосредоточены практически все отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, ассортимент продукции насчитывает более 3,5 тыс. наименований. Порядка 55% товаров отвечает требованиям европейских стандартов качества, – прокомментировали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU