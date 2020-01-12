На черноморском курорте откроется выставка «Анапа – самое яркое солнце России»

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:58:53+03:00

Туристический форум пройдет с 11 по 13 февраля в поселке Витязево

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В работе туристического форума примут участие предприятия индустрии курортного бизнеса России и ближнего зарубежья. Также на выставку прибудут представители 300 турагентств. Они расскажут о популярных турах, представят возможности для отдыха и реабилитации.

– Впервые в постоянном режиме будет работать презентационная площадка, которая представит новые объекты размещения и турпоказа. Для руководителей профильных предприятий будет проведен информационный тур по учреждениям Анапы, развивающим лечебный туризм, пройдут семинары, – сообщают организаторы.

Кроме этого, для посетителей форума организуют ярмарку кубанской сельхозпродукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, кубанского вина. Будет возможность продегустировать продукцию.

Ожидается, что в Анапу приедут свыше трех тысяч гостей, среди которых представители турбизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Дальнего Востока. Кроме Анапы свой потенциал продемонстрируют Геленджик, Ейск, Темрюк, Новороссийск, Туапсе, Горячий Ключ, а также Чеченская республика.

– Эта выставка является крупнейшим событием в профессиональной среде туристского бизнеса страны. Проводится уже 27 раз, – прокомментировали «КП»-Кубань» в администрации региона.

Стоит отметить, что организаторами форума выступила администрация муниципалитета и «Здравницы города-курорта Анапа» при поддержке администрации Краснодарского края, Российского союза туриндустрии.

ИСТОЧНИК KP.RU