Из-за ремонта железной дороги из Краснодара в Сочи перестанут ходить «Ласточки»

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:36:03+03:00

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Ремонтные работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры будут проводить на однопутном перегоне Чинары – Чилипси. Из-за этого движение пассажирских поездов сообщением Краснодар – Сочи временно прервется.

– На участке Краснодар – Туапсе перевозка пассажиров будет осуществляться комфортабельными автобусами, далее – «Ласточками» Туапсе – Адлер и Туапсе – Роза Хутор, – сообщили «КП»-Кубань» в региональном министерстве курортов.

Автобусы будут совершать по 6 рейсов в день в прямом и обратном направлении. Планируемое время в пути – 4 часа. Расписание автобусов и «Дневных экспрессов» синхронизировано таким образом, чтобы обеспечить пассажирам комфортную пересадку в Туапсе.

Отмечается, что ряд поездов изменит движение. «Ласточка» Ростов – Туапсе на время ремонта будет ходить до Краснодара, а поезда Краснодар – Адлер и Краснодар – Роза Хутор будут курсировать по маршрутам Туапсе – Адлер и Туапсе – Роза Хутор.

Подробную информацию можно узнать на сайте «РЖД», а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра: 8-800-775-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU