В Абинске мужчина украл со стройки бетономешалку

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:48:58+03:00

Он вынес ее по частям

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В дежурную часть Абинского района обратился местный житель. Он заявил, что с территории его строящегося дома украли бетономешалку.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель Абинского района. Было установлено, что мужчина проник в строящийся дом и похитил бетономешалку, разобрав ее на части. После этого продал ее, заверив покупателя, что она ему больше не нужна из-за переезда.

- Ущерб потерпевшему составил 8 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.

В отношении 32-летнего местного жителя возбужденного уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Полицейские устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU