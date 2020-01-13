В Тимашевском районе побывал мобильный «Кванториум»

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:13:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тимашевском районе более 120 учащихся школы №5 посетили передвижной технопарк «Кванториум».

- Школьники познакомились с естественно-научными и техническими программами, прошли мастер-классы. Ребята собирали робота и управляли им с помощью джойстика, также изучали языки программирования и «рисовали» на лазерном станке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее в рамках национального проекта «Образование» приобрели два мобильных комплекса детского технопарка «Кванториум». Они будут курсировать по всему краю. В течение года на базе каждого кванториума обучение пройдут около 600 детей.

Напомним, в музее Фелицына проходит святочная неделя. Жителям и гостям региона предлагают познакомиться с историей Рождества Христова и Крещения.

ИСТОЧНИК KP.RU