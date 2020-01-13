2020-01-13T08:37:49+03:00
Общество

На Кубани в начале недели ожидаются небольшие осадки и усиление ветра

В восточной половине края температура воздуха ночью опустится до -8 градусов
Александра ПОДУШКО
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На Кубани в начале недели ожидаются небольшие осадки и усиление ветраНа Кубани в начале недели ожидаются небольшие осадки и усиление ветраФото: Влад КОМЯКОВ
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В Краснодаре 13 января без существенных осадков. Утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3…+5 градусов.

В Краснодарском краев понедельник местами возможны небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Утром в отдельных районах туман, слабые гололедно-изморозевые явления. Ветер западных направлений 4-9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +1…+6 градусов.

На Черноморском побережье слабый дождь. Ветер северных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем +3…+8 градусов.

- 14 января в крае без осадков. Ветер западный с переходом во второй половине периода на восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, местами в восточной половине края до -5…-8 градусов, днем будет +2…+7 градусов, - сообщили в краснодарском Гидрометцентре.

На Черноморском побережье во вторник без осадков, в Туапсинском районе в первую половину периода местами возможны дождь и мокрый снег. Ветер южный с переходом на восточный 6-11 метров в секунду, в Новороссийске порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, 14 января без осадков. Днем ожидается до +2…+4 градусов тепла, ночью - +1…+2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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