На Кубани в начале недели ожидаются небольшие осадки и усиление ветра
В Краснодаре 13 января без существенных осадков. Утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3…+5 градусов.
В Краснодарском краев понедельник местами возможны небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Утром в отдельных районах туман, слабые гололедно-изморозевые явления. Ветер западных направлений 4-9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +1…+6 градусов.
На Черноморском побережье слабый дождь. Ветер северных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем +3…+8 градусов.
- 14 января в крае без осадков. Ветер западный с переходом во второй половине периода на восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, местами в восточной половине края до -5…-8 градусов, днем будет +2…+7 градусов, - сообщили в краснодарском Гидрометцентре.
На Черноморском побережье во вторник без осадков, в Туапсинском районе в первую половину периода местами возможны дождь и мокрый снег. Ветер южный с переходом на восточный 6-11 метров в секунду, в Новороссийске порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +5…+10 градусов.
В Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, 14 января без осадков. Днем ожидается до +2…+4 градусов тепла, ночью - +1…+2.
ИСТОЧНИК KP.RU