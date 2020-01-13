13 Янв. 2020 2020-01-13T09:26:41+03:00

В Новороссийске мужчина пытался похитить около 400 килограммов чугуна Фото: Архив "КП"

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В Новороссийске злоумышленник пытался вывезти с территории крупного транспортного предприятия около 400 килограммов чугуна. Мужчина тайно проник на охраняемую территорию, залез в полувагон грузового поезда, после чего скинул на междупутье двадцать пять чугунных чушек.

- При попытке вывезти украденное, местного жителя задержали сотрудники транспортной полиции. Злоумышленником оказался безработный 43-летний мужчина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 ч.1 ст.158 УК РФ (Покушение на кражу).

Напомним, в Абинске мужчина украл со стройки бетономешалку. Он вынес ее по частям.

ИСТОЧНИК KP.RU