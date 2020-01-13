2020-01-13T09:43:26+03:00
Происшествия

В Северском районе мужчину задержали за разведение костра в лесничестве

Он не потушил огонь, допустив возгорание сухой листвы
Александра ПОДУШКО
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В Северском районе мужчину задержали за разведение костра в лесничествеВ Северском районе мужчину задержали за разведение костра в лесничествеФото: Архив "КП"
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Местный житель отдыхал в лесу возле станицы Ставропольской Северского района. Здесь он развел костер, а затем покинул это место, не убедившись, что огонь потух. Так, загорелась сухая листва. Огонь распространился по лесному массиву Афипского лесничества.

- В отношении 54-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 261 УК РФ (Повреждение лесных насаждений), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, в Новороссийске злоумышленник пытался вывезти с территории крупного транспортного предприятия около 400 килограммов чугуна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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