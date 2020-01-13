13 Янв. 2020 2020-01-13T10:06:14+03:00

В Краснодаре полиция проверяет сообщения о расстреле животных на улицах города Фото: Архив "КП"

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Полиция Краснодара проверяет сообщения об обстрелянных на улицах животных. Заявил руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В конце недели в соцсетях было опубликовало несколько сообщений о жестоком обращении с животными. Жертвами живодеров стали собака и кошка.

Напомним, в одну из ветклиник города была доставлена собака с более чем 100 пулевыми ранениями. Ее нашли в районе Вишняковского рынка. Врачи сделали все, чтобы пес выжил. На данный момент собака не ходит - после случившегося ее трясет. Потому сейчас ветеринары пытаются стабилизировать ее состояние.

Еще один жестокий случай повторился в другом районе Краснодара - на Энке. Местная жительница нашла кошку на улице Дзержинского. В животное неизвестные выпустили 11 пуль.

- 9 января в полицию поступило заявление от жительница улицы Озерной. Она сообщила, что неизвестные люди стреляют по собакам. 10 января сообщили о жестоком обращении с кошками в Прикубанском округе. По данным фактам проводится проверка. О расстреле кошки на Дзерджинского, в теле которой ветеринары обнаружили 11 пуль, никто не заявлял, - добавил Артем Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU