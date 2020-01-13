На Кубани вступили в силу новые правила обращения с ТКО

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:24:30+03:00

Необходимо будет заключать договоры на вывоз отходов только с региональным оператором

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В Краснодарском крае вступили в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Главным изменением станет переход к заключению договоров на вывоз ТКО с региональным оператором.

На основании утвержденных тарифов приступили к своей деятельности уже четыре предприятия. Это «Мусороуборочная компания». Она обслуживает Краснодар и Динской район. Также «Мехуборка Юг», осуществляющая работу в Новороссийске, «ЭкоЦентр», ответственный за Новокубанский район и «Крайжилкомресурс».

- До конца февраля будет установлен тариф еще одному региональному оператору – «Чистая Станица», который будет обслуживать Староминский, Ейский, Каневской, Щербиновский, Кущевский, Ленинградский районы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU