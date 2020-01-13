«Атамань» впервые принимала гостей в новогодние праздники

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:45:33+03:00

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Впервые за 10 лет со дня открытия «Атамань» принимала гостей в зимой. Со 2 по 12 января для посетителей здесь действовала специальная экскурсионная программа.

- Гости участвовали в ремесленных мастер-классах, узнавали тонкости приготовления праздничных блюд, принимали участие в традиционных святочных гуляньях и колядках, слушали традиционные рождественские песни и святочные распевки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В новогодние выходные станицу посетили около полутора тысяч гостей. Это не только представители Краснодарского края, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Крыма, Владимирской области и Подмосковья.

ИСТОЧНИК KP.RU