На Кубани в поселке Комсомольском 16 января ограничат движение поездов
Движение через железнодорожный переезд в поселке Комсомольском 16 января будет частично ограничено.
Здесь проведут ремонтные работы. Поэтому через железнодорожный переезд 1621 километра в поселке Комсомольском Новокубанского района Краснодарского края будет частично ограничено движение с 09:00 до 16:30.
- Водителей просят быть внимательными при планировании поездок и отнестись с пониманием к временным неудобствам, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.
Напомним, из-за ремонта железной дороги из Краснодара в Сочи перестанут ходить «Ласточки». Изменения продлятся с 15 января по 27 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU