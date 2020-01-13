13 Янв. 2020 2020-01-13T11:06:37+03:00

На Кубани в поселке Комсомольском 16 января ограничат движение поездов

Это будет действовать с 09:00 до 16:30

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Движение через железнодорожный переезд в поселке Комсомольском 16 января будет частично ограничено.

Здесь проведут ремонтные работы. Поэтому через железнодорожный переезд 1621 километра в поселке Комсомольском Новокубанского района Краснодарского края будет частично ограничено движение с 09:00 до 16:30.

- Водителей просят быть внимательными при планировании поездок и отнестись с пониманием к временным неудобствам, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Напомним, из-за ремонта железной дороги из Краснодара в Сочи перестанут ходить «Ласточки». Изменения продлятся с 15 января по 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU