13 Янв. 2020 2020-01-13T11:34:31+03:00

В Крыловском районе парня осудят за ложное сообщение об акте терроризма Фото: Архив "КП"

Ему грозит до пяти лет тюрьмы

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В дежурную часть отдела Крыловского района обратился молодой человек. Он сообщил о якобы существующей угрозе зданию школы.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и представители экстренных служб. Правоохранители не обнаружили на территории предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Вскоре полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по краю установили личность подозреваемого. 18-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

- В отношении 18-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU