2020-01-13T12:29:47+03:00
Общество

Сообщение между Краснодаром и Сочи станет льготным для детей

Тариф введут с 15 января
Александра ПОДУШКО
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Сообщение между Краснодаром и Сочи станет льготным для детейСообщение между Краснодаром и Сочи станет льготным для детейФото: Анастасия ЖУКОВА
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Мультимодальное сообщение между Краснодаром и Сочи запускается на время ремонтных работ на участке Чинары – Чилипси с 15 января по 27 апреля. На это время проезд для детей станет льготным.

- Тариф для «единого билета» введут с 15 января. Льготный проездной документ для ребенка до 12 лет можно приобрести за половину стоимости, а для детей до пяти – бесплатно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Между Краснодаром и Туапсе перевозка пассажиров будет осуществляться комфортабельными автобусами, далее в Сочи – «Ласточками» №801/802 «Туапсе – Адлер» и №815/816 «Туапсе – Роза Хутор».

Напомним, на Кубани в поселке Комсомольском 16 января ограничат движение поездов. Это будет действовать с 09:00 до 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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