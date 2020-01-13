На Кубани пенсионер потерялся в лесу с козами
Утром 10 января 79-летний житель Хадыженска отправился в лес пасти коз. Вечером он не пришел домой. Родственники забили тревогу. На следующий день жена пенсионера обратилась к спасателям за помощью.
11 января в 09:15 на поиск пропавшего отправились сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС». Они обошли ближайший лесной массив и через два часа обнаружили пенсионера с козами.
- Мужчина промок. Сотрудники «Кубань-СПАС» отвезли его домой. Коз также отогнали ко двору, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
Пенсионер рассказал, что именно животные спасли его от минусовой температуры ночью. Козы окружили мужчину и не дали ему замерзнуть. Сейчас местный житель чувствует себя хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU