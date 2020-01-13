На Кубани пенсионер потерялся в лесу с козами

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:04:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 10 января 79-летний житель Хадыженска отправился в лес пасти коз. Вечером он не пришел домой. Родственники забили тревогу. На следующий день жена пенсионера обратилась к спасателям за помощью.

11 января в 09:15 на поиск пропавшего отправились сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС». Они обошли ближайший лесной массив и через два часа обнаружили пенсионера с козами.

- Мужчина промок. Сотрудники «Кубань-СПАС» отвезли его домой. Коз также отогнали ко двору, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Пенсионер рассказал, что именно животные спасли его от минусовой температуры ночью. Козы окружили мужчину и не дали ему замерзнуть. Сейчас местный житель чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU